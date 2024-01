Napoli scatenato, conferme per il colpo in A: Juve bruciata

Napoli scatenato, conferme per il colpo in Serie A: Juventus bruciata dagli azzurri che hanno già messo le basi per l’innesto estivo. La situazione.

Una delle squadre più attive in questa sessione di mercato arrivata agli sgoccioli è sicuramente il Napoli di Aurelio De Laurentiis: diversi i colpi in entrata piazzata dagli azzurri che non si fermano e che sembrano avere tutta l’intenzione di continuare a crescere. Non solo nell’immediato, ma anche per la prossima stagione.

Tant’è che dentro i campani si parla appunto di giugno, quando con il nuovo allenatore – sì, Mazzarri andrà via – si cercheranno di mettere le basi per la stagione del rilancio dopo questa assai difficile post scudetto. E secondo le informazioni riportate dalla Rai, gli azzurri hanno in mente di fare il colpo in Italia. Un elemento accostato alla Juventus già in diverse situazioni. Ma DeLa ha messo già le basi.

Napoli scatenato, c’è Colpani

Sono arrivate delle conferme, ha spiegato Ciro Venerato, sia dall’entourage del calciatore sia dal Napoli: i campioni d’Italia – ancora per pochi mesi – hanno messo nel mirino Colpani del Monza. E il prestito di Zerbin, passato in Lombardia pochi giorni fa, è appunto funzionale a questo possibile approccio estivo.

Colpani è esploso quest’anno con la squadra di Palladino e ha attirato su di sé molti occhi e molti interessi, e tra questi c’è stato anche quello della Juventus: i bianconeri infatti guardano a profili giovani che possono dare certezze anche per il futuro e senza dubbio Colpani è uno di questi. Ma il Napoli sembra fare sul serio, e ha messo le basi.