Nuova mediano Juve, svolta nella notte: atteso a Torino per le visite mediche

Calciomercato Juventus, l’accelerata improvvisa ha cambiato immediatamente le carte in tavola. Atteso a Torino per le visite mediche.

Frenetiche ore di calciomercato nel quartier generale della Juventus. I bianconeri, infatti, sono molto attivi sia sul fronte entrate che su quello uscite. Dopo lo stop definitivo alla trattativa Kean, i dirigenti bianconeri si sono riversati immediatamente sul profilo al quale affidare le redini del centrocampo. Sotto questo punto di vista, le indiscrezioni degli ultimi minuti sono per certi aspetti clamorosi.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, la Juve avrebbe compiuto passi da gigante nella definizione della trattativa con il Southampton per il trasferimento di Carlos Alcaraz alla corte di Allegri. Il club inglese, infatti, sembrerebbe orientato ad accettare l’offerta messa sul piatto dalla Juve consistente in un prestito con diritto di riscatto fissato a 35/40 milioni di euro. Dopo aver strappato l’ok del calciatore, la compagine piemontese sta ora limando gli ultimi dettagli con il Southampton per chiudere l’affare in tempi relativamente brevi. Ad ogni modo trapela ottimismo sulla chiusura dell’operazione al punto che Alcaraz sarebbe atteso a Torino per le visite mediche già nella giornata di domani.

Centrocampista poliedrico dal fiuto del gol, l’argentino classe 2002 ha già messo a referto 4 reti e 3 assist in questa stagione.