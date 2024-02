Calciomercato Juventus, l’obiettivo è Calafiori

By

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno iniziato a seguire Riccardo Calafiori, ex Roma adesso al Bologna. La situazione

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio la Juventus ha mostrato interesse per Riccardo Calafiori. L’ex Roma, adesso al Bologna, con Thiago Motta sta sfornando delle prestazioni importanti nel cuore della difesa. Praticamente un nuovo ruolo per lui.

Sì, perché fino a pochi mesi fa Calafiori era stato sempre impiegato come esterno sinistro. Poi l’intuizione di Motta che lo ha reso un centrale affidabilissimo, uno dei migliori al momento nel nostro campionato. Il 21enne romano è stato preso dagli emiliani la scorsa estate dal Basilea ed è stato pagato 4 milioni di euro. Evidente che adesso ne servono almeno una decina per riuscire a strapparlo al Bologna. E forse non potrebbero bastare.

Calciomercato Juventus, trattativa per Calafiori

Al momento non si è parlato ancora di soldi ma si inizierà a farlo la prossima settimana: sì, secondo Di Marzio la Juve cercherà di imbastire una trattativa con il Bologna per il difensore. L’obiettivo di Giuntoli è quello di prendere il difensore e regalarlo ad Allegri o chi per lui il prossimo anno. Sempre giocatori giovani, che possono diventare dei pilastri della Juve del futuro. La linea è tracciata.