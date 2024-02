Inter-Juventus, Chiellini non ha dubbi: “Hanno già vinto lo Scudetto”

By

Il prossimo 14 agosto festeggerà il suo 40esimo anno. Giorgio Chiellini sta per raggiungere il mezzo del cammin della sua vita e si sta preparando al meglio per il grande evento, all’interno di un elegante ufficio di Los Angeles.

Dopo un ventennio di calcio a grandi livelli, l’ex capitano bianconero ha intrapreso una nuova carriera. Lo stesso club del Los Angeles FC ha illustrato il nuovo ruolo di Giorgio Chiellini, Player Development coach, ovvero assistente del tecnico Steve Cherundolo.

Ospite della trasmissione di Alessandro Cattelan, Stasera c’è Cattelan, su Rai 2, l’ex difensore della Juventus ha parlato del calcio americano, non ancora a livelli paragonabili a quello italiano, mentre ha confessato che se l’esplosione del calcio in Arabia Saudita fosse avvenuta un po’ prima, ci avrebbe fatto un pensierino.

Ma anche lontano dall’Italia, al di là dell’Atlantico, è sempre la Juventus la squadra più seguita dall’ex capitano. Con affetto ed attenzione. Chiellini non soltanto ha parlato della grande sfida di domenica, Inter-Juventus, ma ha anche dato il suo preciso pronostico.

Inter-Juventus, Chiellini non ha dubbi

Anche se lontano, Giorgio Chiellini, sente la tensione salire. Domenica sera San Siro ospiterà la gara che potrebbe decidere l’intero campionato.

Quanti ricordi ritornano in mente a Giorgio Chiellini. Quante sfide infuocate vissute con la maglia bianconera contro i nerazzurri. E per la sfida di domenica sera Chiellini è pronto a ‘sfidare’ persino sua moglie.

La gara di San Siro inizierà infatti alle ore 20.45, quando a Los Angeles sarà l’ora di pranzo. E se la signora Chiellini intenderà andare a mangiare fuori, l’ex capitano non potrà vedere la partita in tv. Nonostante ciò quando l’interista Alessandro Cattelan gli chiude un pronostico, Chiellini si sbilancia alla grande:

“Avete già vinto lo scudetto Ale, dai. E’ fatta, è fatta“, ha detto l’ex campione. Il sorriso che ha illuminato il volto nel momento in cui ha pronunciato il suo pronostico, non ha bisogno di commenti. Ha mentito sapendo di mentire. 17 anni di Juventus non si dimenticano. Mai.