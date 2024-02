Il Real piomba sulla rivelazione della Juventus: Giuntoli trova l’erede

Protagonista sia in entrata che in uscita, la Juventus programma le prossime mosse di calciomercato. Intanto, occhio al possibile blitz del Real Madrid.

Chiuso in entrata con l’acquisto in prestito con diritto di riscatto di Carlos Alcaraz, il mercato della Juve ha sicuramente offerto spunti interessanti. Il cambio di passo sembra essere ormai sotto gli occhi di tutti. Prova ne sia la convincente prima parte di stagione della compagine che, d’altro canto, sta mettendo in vetrina diversi gioielli.

Uno dei più brillanti è sicuramente Andrea Cambiaso. Il poliedrico esterno di Allegri, utilizzabile sia come esterno sulle due corsie o come mezzala, sta sorprendendo tutti. Costante nel rendimento, l’ex Bologna si sta ritagliando un ruolo sempre più da protagonista.

Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che diversi top club abbiano cominciato ad inserire il suo profilo nelle rispettive liste dei desideri. Secondo quanto evidenziato da il “Corriere dello Sport”, infatti, il Real Madrid avrebbe cominciato a tastare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione e potrebbe preparare un blitz da circa 45 milioni di euro. Nei giorni scorsi alla Juve era stato accostato Calafiori, autore di una stagione da urlo in quel di Bologna. Chissà che il giovane valorizzato da Thiago Motta non possa essere l’erede in bianconero di Cambiaso che, comunque, è giudicato incedibile dalla Juventus a meno di offerte clamorose.