Maglia autografata della Juventus: ecco come vincerla

Maglia autografata della Juventus. La società bianconera regala un’opportunità unica, vincere la maglia della propria squadra del cuore. Come?

La voglia si mette in moto quando si è bambini e si inizia a sgambettare su un campetto in simil erba. Quando si gioca a pallone le magliette ‘normali’ non trasmettono emozione, non coinvolgono, non fanno sentire protagonisti.

Ed allora si chiede ai genitori una maglietta originale, o non, della propria squadra del cuore e quando la si sfoggia anche il campetto in simil erba si trasforma nello splendido manto erboso dell’Allianz Stadium.

E se poi si è talmente fortunati di andare con la famiglia allo stadio si può preparare anche un bel cartello dove richiedere al proprio beniamino la sua maglietta. La maglietta della gara appena conclusa. La ‘sua’ maglietta che diventa per sempre ‘tua’.

Quante volte si è letto o ascoltato di un calciatore che, parlando della maglia che ha indossato per anni, l’ha definita una seconda pelle? Una seconda pelle che è durata fino a quando non si è indossata un’altra maglia. Un’altra seconda pelle. Il tifoso, invece…

La maglia autografata della Juventus

Il tifoso, invece, rimane tifoso per tutta una vita ed una maglia è un attestato di merito nei confronti di una passione che non conosce l’usura del tempo. La Juventus ha pensato che questa passione dovesse venir premiata. Nella maniera più semplice e più bella.

Vincere una maglia autografata dai campioni bianconeri. E’ la Juventus stessa ad annunciarlo sul proprio profilo X:

“Ci siamo: ultima possibilità di vincere una maglia della Juventus indossata in campo nella gara contro l’Empoli! L’autentica maglia autografata dai Bianconeri, direttamente sul campo solo su @MatchWornShirt“.

Vincerla è portare a casa un’emozione che va ben oltre una semplice gara, un semplice campionato. E’ ritornare un po’ bambini, come quando si iniziava a sgambettare su un campetto in simil erba…