La Juventus dice addio a Bremer: arriva la proposta impossibile da rifiutare

Calciomercato Juventus, gli occhi delle big d’Europa sono su Bremer: in arrivo una proposta difficile da rifiutare. Almeno queste sono le indiscrezioni

Bremer ha rinnovato da poco il suo contratto con la Juventus ma questo non vuol dire che l’anno prossimo rimarrà in bianconero. Soprattutto se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile dai quei club di Premier League che da un poco di tempo ci hanno messo gli occhi addosso.

Nei giorni scorsi vi abbiamo spiegato come Giuntoli avrebbe comunicato al Manchester United che sotto i 70milioni di euro per il brasiliano è difficile anche sedersi a tavolino per cercare di iniziare a trattare. Oggi arrivano altre notizie che riguardano un’altra formazione del massimo campionato inglese pronta a presentarsi dalle parti di Torino con un’offerta senza dubbio importante che, però, non dovrebbe mettere in difficoltà la dirigenza bianconera.

Bremer, il Tottenham pronto all’assalto

Parliamo del Tottenham: gli Spurs, almeno stando alle informazioni riportante da fichajes.net, sarebbero pronti a mettere sul piatto – almeno inizialmente – 50milioni di euro per il cartellino del difensore brasiliano che questa sera guiderà la difesa della Juve a San Siro contro l’Inter. Tantissimi soldi ma probabilmente troppo pochi per far tentennare Giuntoli nei prossimi mesi. Ce ne vogliono almeno venti in più, e poi si potrebbe trattare.

Dalle parti della Continassa, ovviamente, non hanno intenzione di cedere Bremer ma sappiamo benissimo come nessuno è incedibile, in nessun club del mondo. E figuriamoci dentro una società che sta cercando di rimettere a posto i conti che non sono così belli da vedere e che sta dimostrando di avere in mente una Juve con molto futuro davanti pescando molti giovani. Insomma, quello di Bremer sarà un nome caldo la prossima estate.