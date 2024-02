Rivelazione della Serie A nel mirino: lampo della Juventus

By

Rivelazione della Serie A nel mirino della Juventus in vista della prossima stagione. Nome che circola da tempo dalle parti della Continassa.

Mercato chiama mercato. Si inizia fin d’ora a tessere le tele per le possibili trattative estive. Quel che è rimasto in sospeso a gennaio potrà essere rimesso in moto a giugno.

Quel che non si è potuto avviare a gennaio lo si potrà fare sempre in estate. La Juventus, durante la sessione invernale di mercato, ha fatto più di quanto ipotizzato. Sono arrivati profili giovani ma di sicuro presente ed importante futuro, che sembrano dettare una linea societaria ben precisa.

E sembrano ben chiari anche obiettivi che animeranno la sessione estiva. Riccardo Calafiori del Bologna per il reparto difensivo, l’olandese dell’Atalanta, Teun Koopmeiners, per il centrocampo e Felipe Anderson, esterno in forza alla Lazio, sembrano molto più che idee.

In estate, però, la Juventus potrebbe puntare un obiettivo che è stato un po’ forzatamente messo da parte a gennaio ma che, se capiterà l’opportunità, potrebbe ritornare in auge.

Rivelazione della Serie A

Il Secolo XIX ha parlato del futuro di Albert Gudmundsson, attaccante islandese del Genoa. Il quotidiano di Genova ha fatto il punto della situazione della punta di diamante della formazione guidata da Alberto Gilardino, nei giorni successivi al suo mancato passaggio alla Fiorentina.

Albert Gudmundsson, nel frattempo, ha pubblicato un post con la maglia del Genoa con un cuore nella didascalia. Un’immagine che la dice lunga sulle intenzioni dell’attaccante islandese. Ora, nella sua mente, c’è soltanto il Genoa. In estate si vedrà.

Chissà se la Fiorentina ritornerà all’attacco, mentre la Juventus sembra rimanere sullo sfondo. Il West Ham, tra i club della Premier League ed il Bayer Leverkusen, tra i club della Bundesliga, sono i riferimenti europei che monitorano l’attaccante rossoblù.

Ora, però, nella mente di Albert Gudmundsson, c’è soltanto il Genoa. Alle altre non resta che attendere la prossima estate.