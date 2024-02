Tegola Juventus: UFFICIALE, salta la prossima

Emozioni assicurate nel confronto tra Inter e Juventus che si sta giocando, con le due tifoserie che spingono i loro beniamini all’impresa.

Un match che mette in palio tre punti d’oro per la corsa scudetto quello di San Siro, anche se non decisivo per l’assegnazione del tricolore. Certo è che al di là della classifica vincere il confronto vorrebbe dire mandare un segnale psicologico non da poco all’avversario. Per questo motivo i due allenatori hanno studiato il confronto in ogni minimo dettaglio.

Partita che è iniziata su ritmi altissimi fin dalle prime battute di gioco, con l’Inter che ha premuto sull’acceleratore alla ricerca del gol del vantaggio. La Juventus ha impiegato qualche minuto per prendere le giuste contromisure. Tanto lavoro da fare per l’arbitro, considerando che ci sono stati diversi contrasti al limite. C’è stato un cartellino giallo arrivato a Vlahovic per proteste dell’attaccante bianconero. Ma non è stato il solo sanzionato.

Juventus, Danilo era diffidato: sarà squalificato

Il direttore di gara infatti poco dopo la mezzora ha dovuto estrarre il cartellino giallo anche per il difensore della Juventus Danilo. Che in realtà ha sì toccato il suo avversario, ma prima aveva anche toccato il pallone. Un giallo che potrebbe condizionare questa partita, ma non solo.

Danilo infatti era nell’elenco dei diffidati e questa ammonizione fa scattare per lui una giornata automatica di squalifica. Il difensore brasiliano salterà dunque la partita che la sua squadra giocherà il prossimo 12 febbraio contro l’Udinese.