Vola in Arabia se vince lo Scudetto: Inter-Juve inizia col botto

Vola in Arabia se vince lo scudetto: Inter-Juventus inizia con quella che potrebbe essere una vera e propria indiscrezione di mercato. Ecco le parole

Stasera c’è Inter-Juventus, la partita dell’anno, la partita che mette in palio una grossa fetta di scudetto soprattutto – e dobbiamo essere realisti – se i nerazzurri riuscissero a vincere il match. Il +4, con una partita da recuperare, sarebbe una sentenza. Insomma, Allegri deve tirare fuori dai suoi uomini quello che fino al momento è bastato, ma che contro la corazzata nerazzurra potrebbe non essere sufficiente.

Però, c’è dell’altro. Perché a Dazn ha parlato nella serata di ieri Marco Parolo, presentando appunto il match di questa sera. E l’ex centrocampista della Lazio, che ha avuto in panchina Simone Inzaghi, ha parlato di quello che potrebbe essere il futuro dell’allenatore dell’Inter. Insomma, un avvicinamento davvero col botto.

Inzaghi in Arabia, Parolo ha detto così

”Inzaghi per me potrebbe andare via dopo lo scudetto pensando di non poter fare di meglio. Potrebbe anche accettare proposte dall’Arabia”. Ci verrebbe da dire clamoroso, senza dubbio. Pensare a Inzaghi, allenatore ancora giovane che comunque è arrivato in finale di Champions League, in un campionato dove tutti – o almeno questa è la sensazione – stanno cercando di tirarsi fuori è una cosa inaspettata.

Beh, c’è da dire che è solo un pensiero dell’opinionista di Dazn e niente di più. Il pensiero e niente di più, almeno per ora. Ma non è detto che le cose non possano cambiare nei prossimi mesi.