Dall’Arabia alla Juventus, blitz allo stadio: firma subito

Ci sono delle importanti notizie di calciomercato relative al futuro dello juventino. Ecco perché il suo futuro può essere in Arabia Saudita. C’è un nuovo indizio di mercato.

Via dalla Juve per andare in Arabia, l’annuncio

Secondo le ultime notizie di calciomercato Juventus, riportate da Tuttosport, si avvicina l’addio di Matias Soulé che è destinato a lasciare l’Italia. Il calciatore, attualmente in prestito a Frosinone, difficilmente sarà riconfermato. Nonostante l’ottimo rendimento in questa prima parte di Serie A, con dieci reti all’attivo, il calciatore non è nei piani tattici di Allegri.

Che in tanti stiano seguendo Soulé non è un mistero, sabato scorso in tribuna per Frosinone-Milan c’erano emissari di Crystal Palace e Newcastle gli ultimi in ordine cronologico a vedere l’argentino dal vivo.

L’offerta araba rispedita al mittente sembra già un ricordo ma ha fissato un tetto minimo: 30 milioni.Giuntoli e Manna si godono l’esplosione dell’argentino e hanno impostato con

l’agente del classe 2003, Martin Guastadisegno, una bozza d’intesa per prolungare il contratto: se per alzare ulteriormente il valore del cartellino o per blindare a Torino il giovane lo si capirà tra qualche mese.