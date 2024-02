Pagano la clausola per il bomber: domino lampo e addio Juventus

Ultimissime di calciomercato riguardo il futuro dell’attaccante. Ecco l’annuncio sul prossimo club del giocatore.

La Juventus dice addio al calciatore. Pagano la clausola per prendere il bomber. Effetto domino in Serie A, ecco tutti i dettagli.

Juventus: l’attaccante si allontana, i dettagli

Il PSG vuole Victor Osimhen per sostituire Kylian Mbappe. Leao e Rashford erano gli altri due calciatori individuati dai dirigenti del Paris, ma il nigeriano ora sembra essere la prima scelta. A riportare la notizia è Daily Telegraph. Con i soldi incassati da Osimhen, il Napoli potrebbe entrare in scena sul mercato e prendere alcuni obiettivi della Juventus. Fra questi c’è anche Joshua Zirkzee del Bologna, che è uno dei giocatori seguiti dai bianconeri per la prossima stagione. L’olandese può essere il successore di Osimhen a Napoli con De Laurentiis pronto a sbaragliare la concorrenza e prendere l’attaccante che è considerato il profilo giusto per rinforzare la squadra.