Chiesa-Vlahovic, Allegri sorride a metà: Juventus-Udinese, le ultime dalla Continassa

Chiesa-Vlahovic, Massimiliano Allegri sorride a metà. Le ultime dalla Continassa in vista della gara di campionato contro l’Udinese

La Juve sta lavorando in vista della gara di lunedì prossimo contro l’Udinese. Un match che i bianconeri devono vincere per forza per non allontanarsi troppo dall’Inter o magari, cercare di diminuire il gap visto che la squadra di Inzaghi sarà impegnata sabato pomeriggio all’Olimpico contro la Roma.

E dalla Continassa non arrivano delle buonissime notizie per Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da goal.com, se per Chiesa non ci sono dubbi visto che lo stesso ha lavorato in gruppo con i compagni dopo la botta al piede subita contro i nerazzurri, e che quindi sarà a disposizione del tecnico, notizie meno positive toccano invece Dusan Vlahovic. Il serbo infatti ha fatto solamente una parte dell’allenamento insieme al resto dei compagni, quindi rimane in forte dubbio per il match contro i bianconeri di Cioffi. Sì, c’è del tempo per recuperarlo e sarebbe importante farlo, anche se fortunatamente ci sarà il ritorno di Milik dopo aver scontato il turno di squalifica.