Stretta di mano in settimana: la Juve chiude il primo affare estivo

Ultimissime di calciomercato sulla Juventus. I bianconeri chiudono per il primo colpo estivo 2024.

Ecco nuovi aggiornamenti di calciomercato che riguardano il club bianconero, in contatto per definire l’operazione relative all’esterno che è pronto a firmare con la Vecchia Signora.

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a fare il punto della situazione riguardo questa trattativa di mercato che vede la Juventus protagonista. Giuntoli è pronto a soffiare, alla concorrenza, il giocatore che ha il contratto in scadenza a giugno 2024.

Calciomercato Juve: è fatta per il nuovo acquisto

Vanno avanti i contatti per prendere e portare alla Juventus Felipe Anderson a parametro zero. E’ questo, infatti, il primo squillo di Cristiano Giuntoli che in estate metterà in atto una vera e propria rivoluzione per il calciomercato estivo 2024.

Vanno avanti i contatti per prendere l’esterno della Lazio che non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno 2024. Il brasiliano proseguirà la sua esperienza in Italia con Giuntoli pronto a portare Felipe Anderson alla Juventus in vista della prossima sessione di calciomercato. Sarà lui, infatti, il primo acquisto dell’estate per i bianconeri che sono pronti a puntare sull’esperienza del giocatore per puntellare le fasce. Operazione, questa, che andrà definita meglio nei prossimi mesi anche se la volontà delle parti in causa è quella di trovare un accordo che possa permettere a Felipe Anderson di vestire la maglia della Juventus. Un acquisto che non andrà a pesare sui conti del club, visto che la trattativa si chiuderà a parametro zero, senza indennizzo da dare alla Lazio che ha deciso di non andare avanti nei colloqui per il rinnovo di contratto anche perché il giocatore ha manifestato la sua intenzione di andare in un altro club.