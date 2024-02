Triplo colpaccio Juventus e firma Allegri: “paga” il Mondiale per Club

Ultimissime riguardo il futuro di Allegri alla Juventus, ecco cosa può succedere con la qualificazione al Mondiale per Club.

Arrivano degli importanti aggiornamenti in merito alla situazione in panchina di Massimiliano Allegri.

Ci si interroga, in casa Juve, riguardo il futuro dell’allenatore bianconero Massimiliano Allegri. Ancora una volta, i tifosi si dividono sui social in merito alla posizione del tecnico che continua ad essere amato solo da una parte della tifoseria della Vecchia Signora. C’è una corrente che chiede a gran voce un cambio anche perché, con Allegri in panchina ci sono poche prospettive di vedere un calcio spumeggiante. Ecco perché prende sempre più corpo l’idea di Thiago Motta, che è uno di quelli che intriga e non poco come post Allegri. Anche Giuntoli ci sta pensando anche se, per il direttore sportivo e anche la proprietà, l’obiettivo è trovare un accordo con Allegri che ha il contratto in scadenza a giugno 2024.

Allegri Juventus: cosa succede adesso? C’entra il Mondiale per club

Questa l’indiscrezione di calciomercato sulla Juventus, riguardo anche il futuro di Massimiliano Allegri, riportata dal giornalista Graziano Carugo Campi.

“Allegri resta se la Juventus fa il mondiale per club. In quel caso, oltre allo stimolo di giocare un torneo esclusivo, ci sono i soldi per fare un mercato da scudetto. Terzino sinistro, Mediano e Trequartista le priorità per Giuntoli”.