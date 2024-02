Via libera UFFICIALE: Chiesa-Juventus, adesso cambia tutto

Via libera UFFICIALE, non c’è solo l’attaccante bianconero tra i possibili sostituti: pronto l’assalto in estate.

La telenovela sul rinnovo di Federico Chiesa, a quanto pare, è destinata a continuare. E non terminerà presto, almeno questa è la sensazione della maggior parte degli addetti ai lavori. Il contratto dell’ex capitano della Fiorentina, arrivato a Torino nell’ottobre 2020 dopo un lungo corteggiamento, scadrà nel 2025, tra poco più di un anno. Ma si continua a registrare un preoccupante stallo nella trattativa per il rinnovo.

Chiesa si trova molto bene nel capoluogo piemontese ed ha dimostrato più volte di tenere alla maglia. Potrebbe non bastare, però, per apporre la fatidica firma sul contratto e legarsi alla Signora almeno per un altro quadriennio/quinquennio. La distanza tra le parti, infatti, è ancora tanta. E la Juventus ha una certa urgenza di arrivare al dunque: lo vuole fare nel più breve tempo possibile, perché è adesso che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta pianificando il futuro. Se non si dovesse raggiungere un accordo entro l’estate non è detto che il club bianconero decida di mettere sul mercato Chiesa, considerando che il giocatore ha tante richieste, soprattutto in Premier League.

Via libera UFFICIALE, al Liverpool pronto a virare su Bakayoko del PSV Eindhoven

Dall’Inghilterra sono convinti che il Liverpool possa tornare all’assalto: già durante l’ultimo mercato estivo i Reds avevano manifestato un certo interesse per Chiesa, che considerano uno dei possibili sostituti di Momo Salah.

Quel che è certo è che ad Anfield il prossimo anno ci saranno molte novità. Il tecnico Klopp ha già annunciato che lascerà il club e potrebbe farlo anche l’egiziano, finito nel mirino di diversi club sauditi. Secondo il portale Footballtransfers.com non c’è solamente Chiesa tra i possibili eredi del Faraone: al Liverpool piace moltissimo l’esterno del PSV Eindhoven Johan Bakayoko, che in stagione ha già messo a referto ben 6 gol e 13 assist.