Lady Rugani, il sole bacia i belli: panorama da paura

Lady Rugani cala l’asso tra una foto e l’altra in quel di Courmayeur: non c’è da stupirsi che abbia fatto il pieno di like e di commenti.

Sarà un’attesa lunghissima. Lunghissima e snervante. Alla fine, però, ne sarà valsa la pena di aspettare così a lungo. Quando, finalmente, Daniele Rugani e Michela Persico si prometteranno amore eterno, il loro sogno potrà dirsi realizzato.

Non che finora non abbiano fatto sul serio, intendiamoci. Il calciatore e la giornalista stanno insieme da un sacco di tempo e hanno già un bambino, Tommaso. Il matrimonio, però, sarà la ciliegina sulla torta. Un atto “dovuto”, se vogliamo, per un amore come il loro. Bello, sincero, cristallino. Puro. E poi, diciamoci la verità, siamo tutti impazienti di vedere la splendida Michela nel suo abito da sposa.

Sarà bianco, oppure opterà per qualcosa di meno tradizionale? Sarà lungo oppure corto? Sarà in stile principesco o, come speriamo, sarà attillato come i capi che è solita indossare per fare sfoggio del suo fisico pazzesco? Lo scopriremo solo tra tre mesi, ma, nel frattempo, nulla ci vieta di rifarci un po’ gli occhi con i contenuti che lady Rugani ha postato nelle scorse ore.

Lady Rugani fa il pieno di like: lato A a tutto schermo

La dolce metà del bianconero è in vacanza a Courmayeur e ci ha regalato, in questi giorni, delle meravigliose cartoline. Prospettive da sogno in tutti i sensi perché non è al solo panorama che ci riferiamo in questo momento.

C’è una foto, fra tutte, in cui la Persico prende il sole in un bel giardino. Ed è impossibile non indugiare sul suo maestoso décolleté, che fa capolino da un top stretch che fa fatica a contenere il prosperoso lato A.

Una gran bella prospettiva, insomma, non c’è che dire. Courmayeur è sempre stata una località interessante, ma adesso, chissà perché, ci è parsa più affascinante del solito.