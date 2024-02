Sceglie la Juventus per ritornare a brillare: 20 milioni e volo prenotato

Calciomercato Juventus, ha scelto i bianconeri per tornare a brillare. Venti milioni di euro e il volo potrebbe essere già prenotato. Ecco la situazione

Ci sono quelle occasioni che la Juventus deve prendere al volo, cercando di battere la concorrenza. Perché a questo prezzo ci sarebbero molti club pronti a fiutare l’affare. Dalla propria parte, però, i bianconeri hanno quella che è la preferenza del giocatore, volenteroso a quanto pare di unirsi alla squadra di Massimiliano Allegri.

Un nome che è circolato parecchio, c’è da dirlo, dalle parti della Continassa soprattutto la scorsa estate, quando sembrava in uscita. Poi l’affare è saltato ma potrebbe – almeno secondo le informazioni che sono state riportate da fichajes.net – tornare in auge tra pochi mesi, quando ci sarà la riapertura delle liste. Il suo rendimento è visibilmente calato nel corso del tempo, e con esso anche il prezzo. Da un investimento che poteva superare i 30milioni di euro adesso si potrebbe chiudere al massimo a 20.

Calciomercato Juventus, Partey ha deciso

All’Arsenal, Tomas Partey, nonostante le oltre 100 presenze, non è più un punto fermo. Lo ha capito anche Arteta che lo farebbe partire, come detto, per una cifra nettamente inferiore a quelle che sono girate nel corso dei mesi scorsi. E la Juventus potrebbe anche decidere di prendere al volo l’occasione soprattutto perché come spiegato prima il giocatore avrebbe dato il suo gradimento alla destinazione.

Dopo la Liga con la maglia dell’Atletico e dopo la Premier con quella dei Gunners, adesso l’obiettivo sarebbe quello di venire nel campionato italiano per rimettersi in gioco e per dimostrare tutto il proprio valore. Giuntoli è avvisato. Basta fare solo l’ultimo affondo prima che gli altri club – che potrebbero essere diversi – decidano di chiedere informazioni.