Scontro titanico Juventus-Manchester United: l’acquisto fa svoltare la stagione

Scontro titanico Juventus-Manchester United, i Red Devils l’estate prossima saranno chiamati ad una difficile ricostruzione.

Finora la stagione del Manchester United è stata un mezzo disastro. I Red Devils sono solo sesti in classifica, lontani dalla Champions League. Il rischio che l’anno prossimo restino fuori dalla coppa dalle grandi orecchie – la prima edizione con più squadre e di conseguenza più ricca – è molto alto. Il tecnico olandese Erik ten Hag rimane nell’occhio del ciclone, anche se nelle ultime uscite Bruno Fernandes e compagni hanno lanciato segnali positivi.

Le vittorie con Wolverhampton e West Ham hanno permesso allo United di riavvicinarsi al quinto posto (che da questa stagione potrebbe significare Champions), con il Tottenham che adesso è “solo” a +6. Rispetto a gran parte delle dirette concorrenti, però, i Red Devils hanno un vantaggio non banale, essendo già fuori dalle coppe europee: potranno concentrarsi (quasi) esclusivamente sul campionato. O meglio, di recente hanno superato il turno in FA Cup, per cui oltre alla Premier League dovranno badare anche alla coppa nazionale. L’obiettivo numero uno, in ogni caso, rimane chiudere tra le prime quattro.

Scontro titanico Juventus-Manchester United, vogliono Koopmeiners

Senza Champions League, e soprattutto senza i suoi introiti, il Manchester United dovrebbe inevitabilmente ridimensionarsi. Non ci si potrà scatenare nel prossimo mercato estivo, in cui lo storico club inglese dovrà giocoforza ricostruire.

A prescindere da chi ci sarà in panchina – improbabile che venga riconfermato ten Hag – si dovrà ripartire con un nuovo progetto. E gli acquisti dovranno essere funzionali al gioco del prossimo allenatore. Ad oggi uno dei pochi “pallini” del Manchester United è il centrocampista olandese Teun Koopmeiners, uno dei gioielli dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Secondo il portale spagnolo Fichajes.net, i Red Devils faranno di tutto per arrivare a Koopmeiners, appetito anche dalla Juventus. Si prevede dunque un duro scontro tra i due club per il forte centrocampista della Dea.