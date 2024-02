Thiago Motta traccia il campo: annuncio UFFICIALE sul suo futuro

Thiago Motta esce allo scoperto sul rinnovo. Ecco l’annuncio ufficiale del tecnico del Bologna accostato con molta insistenza alla Juventus

In questo momento in futuro di Massimiliano Allegri non si conosce: legato con un altro anno di contratto, la sensazione è che alla fine dell’annata ci potrebbe anche essere un addio, nonostante le parole di Giuntoli, ripetute più volte, che vanno verso una riconferma.

Ma il direttore dell’area tecnica della Juve aveva pure parlato di mercato chiuso, e alla fine è arrivato Alcaraz. Parole di circostanza quindi, con diversi tecnici che nel corso di questo periodo sono stati accostati alla Vecchia Signora. Non solo Conte – che però sembra destinato al Milan secondo le ultime indiscrezioni di mercato – ma anche Thiago Motta, che sta facendo un lavoro strepitoso con il Bologna che sogna la Champions League. Oggi il tecnico ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Lecce. Ed è uscito allo scoperto, appunto, proprio sulla sua situazione contrattuale.

Thiago Motta e il rinnovo, le parole del tecnico

“Il rinnovo di contratto? Un discorso interno, se ci saranno novità le saprete, ora campo e Lecce. Le parole di Fenucci sono motivo di orgoglio? Siamo concentrati su ogni singola partita, io e i miei ragazzi abbiamo il dovere e la responsabilità di pensare al campo e al Lecce, che è la prossima”.

Insomma, nessuna notizia su un possibile accordo e questo lascia presagire delle novità importanti per il futuro. Di certo, stando anche alle parole dell’agente dell’oriundo, il Napoli non è tra le squadre in testa all’allenatore. Che aspetta la chiamata giusta, quella per fare il salto di qualità. E magari potrebbe essere bianconera. Vedremo.