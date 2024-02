Vlahovic-Juventus, i conti non tornano: l’esito dell’incontro per il rinnovo

Vlahovic-Juventus: nuovi contatti con l’agente per il rinnovo. Resta tutto aperto, con un ostacolo per i bianconeri

La Juventus si sta concentrando anche sui rinnovi e una delle priorità è quello di Dusan Vlahovic.

Come sottolineato nell’edizione odierna di Tuttosport, il club ha avuto nuovi contatti con l’agente dell’attaccante Darko Ristic, presente in tribuna a San Siro domenica scorsa, ma le parti restano ancora distanti. Al momento possiamo parlare di fumata grigia, in quanto c’è ancora distanza su come spalmare l’ingaggio del serbo che arriverà a circa 12 milioni. La Juventus non vuole avere fretta, quella che spesso porta ad operazioni sbagliate. Vlahovic ha un contratto fino al 2026, di conseguenza i bianconeri hanno il tempo per poter valutare la soluzione migliore.

La volontà di entrambe le parti è quella di proseguire insieme ma la distanza economica ancora c’è.

La Juventus è prigioniera del contratto fatto al serbo nel 2022 che prevede un aumento a 12 milioni. Di fatto 34 milioni in 2 stagioni, cifre da Premier League e non certamente da Serie A, tanto più per un club in ripresa come la Juventus. Proseguire senza rinnovo sarebbe rischioso per la Vecchia Signora che rischierebbe di portare il giocatore a scadenza. L’agente del serbo attende le mosse della Juventus e la partita è apertissima. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare ulteriori risvolti ma la Juventus vuole concentrarsi principalmente sul campo, magari valutando anche la condizione fisica del ragazzo e prendere una decisione definiva a fine stagione.