Juventus, Alcaraz ha convinto Allegri: cambio di modulo in corsa

Adesso con il nuovo acqiusto Allegri potrebbe già pensare al cambio modulo, i dettagli della situazione. Ecco cosa potrebbe succedere.

La Juventus sta valutando una nuova strategia tattica per dare maggiore incisività al proprio gioco, e la chiave di questa rivoluzione potrebbe essere l’argentino Thiago Alcaraz. Secondo quanto riportato, l’arrivo di Alcaraz potrebbe dare una svolta alla squadra bianconera, rendendola più pericolosa sotto porta grazie alla sua abilità nel tiro da fuori, negli inserimenti e nel mantenimento di un ritmo elevato.

L’esplosione di Yildiz e il ritorno in forma di Chiesa stanno spingendo Allegri a considerare soluzioni più offensive, con il tentativo di sfruttare al massimo il potenziale offensivo della squadra. In questo scenario, è stata provata una formazione con un insolito 3-4-2-1, che prevede l’impiego di due trequartisti dietro l’attaccante principale.

Allegri pronto alla sperimentazione: il nuovo modulo sarà il 3-4-2-1

La Juventus potrebbe quindi schierarsi con Alcaraz e uno tra Chiesa e Yildiz a supporto di Vlahovic in attacco, formando un centrocampo a 4 composto da McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic. Questo schema tattico permetterebbe alla squadra di avere una maggiore presenza nel terzo avanzato del campo, creando più opportunità da gol e aumentando la pressione sull’avversario.

La scelta di adottare un approccio più offensivo potrebbe portare benefici immediati alla Juventus, permettendo alla squadra di esprimere appieno il proprio potenziale e di lottare per i risultati desiderati. Tuttavia, resta da vedere se Allegri sarà disposto a sperimentare questa nuova formazione già nelle prossime partite, magari già contro l’Udinese o in futuro. In ogni caso, l’arrivo di Alcaraz potrebbe rappresentare un elemento chiave nella trasformazione della Juventus in una squadra più aggressiva e determinata nel perseguire la vittoria in ogni partita. La sfida per Allegri sarà trovare il giusto equilibrio tra solidità difensiva e pericolosità in fase offensiva, ma la presenza di giocatori come Alcaraz potrebbe facilitare questo processo di evoluzione tattica.