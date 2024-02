Inter nuovamente graziata: gestaccio da prova TV, nessuno se ne era accorto

Continua la marcia dell’Inter verso lo scudetto, visto che anche ieri la formazione di Inzaghi ha portato a casa i tre punti.

Ieri i nerazzurri sono stati ospiti della Roma. I giallorossi di Daniele De Rossi hanno giocato un grande primo tempo, mettendo in seria difficoltà la capolista. Roma avanti di un gol al riposo, ma nella ripresa la formazione di Inzaghi ha messo la freccia confermando di essere la squadra più forte del torneo.

Non sono mancati all’Olimpico diversi episodi contestati e rivisti dal Var. Ad ogni modo nessuno può negare che il successo dell’Inter è stato meritato, ma ancora una volta non stanno mancando le discussioni attorno ad episodi che avrebbero potuto condizionare l’incontro.

Gestaccio di Acerbi ai tifosi della Roma: prova tv in arrivo?

Nel pomeriggio di ieri c’è stato infatti un episodio che viene sottolineato da Sportmediaset ma che è passato inosservato ai più, quantomeno a chi ha visto la partita da casa. Il gol del vantaggio dell’Inter è stato segnato da Acerbi, che però ha indirizzato un gesto ai tifosi che sta facendo discutere.

Acerbi e quel dito medio mostrato ai tifosi della Roma dopo il gol #acerbi #romainter https://t.co/u4pgXzVIf7 — SportMediaset.it (@sportmediaset) February 11, 2024

Il difensore dell’Inter, con un passato con la maglia della Lazio, ha infatti indirizzato il dito medio nei confronti dei tifosi della Roma. Un gesto senz’altro brutto, di quelli che alimentano tensioni e che per questo motivo andrebbero assolutamente evitati. Come detto il gesto non è stato visto dall’arbitro e Acerbi è stato dunque graziato. Il portale spiega come non arriverà però alcuna sanzione nei confronti del centrale, a meno che il giudice sportivo non chieda la prova televisiva.