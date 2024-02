Juventus, cartellino giallo pesante: salta la prossima sfida

Serata non certo tranquilla per la Juventus, che allo Stadium sta affrontando l’Udinese. Partita molto combattuta e incerta.

I bianconeri di Massimiliano Allegri hanno l’obbligo di rilanciarsi dopo che nelle ultime due partite hanno conquistato solamente un punto. Ma anche i friulani hanno la necessità di muovere la classifica e c’è da dire che finora stanno davvero vendendo cara la pelle.

Gara che si è messa in salita per la Juventus, visto che l’Udinese ha trovato il gol del vantaggio dopo 25 minuti con Gianetti. Che da pochi passi ha insaccato una corta respinta di Alex Sandro. Ci sarà tempo per rimediare, ma bisogna ritrovare lucidità in attacco. Nel frattempo è arrivata un’altra brutta notizia per mister Allegri.

Juventus, giallo per Bremer: salta la partita con l’Hellas Verona

Al minuto numero 38 infatti il difensore brasiliano Bremer, colonna della difesa della Juve, ha commesso un fallo al limite dell’area su Samardzic. L’arbitro non ha avuto alcun dubbio nell’estrarre il cartellino giallo per lui.

E si tratta di un giallo pesante. L’ex centrale del Torino infatti era diffidato e dunque scatterà la squalifica automatica per un turno. La Juventus dunque dovrà fare a meno di lui per la prossima partita di campionato in programma contro l’Hellas Verona.