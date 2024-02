Juventus-Udinese voti e pagelle: bianconeri disastrosi

Questa sera il turno di serie si completa con la sfida che ha visto protagonista la Juventus, in campo in casa contro l’Udinese.

Una sfida che già alla vigilia non si presentava semplice per i bianconeri di Allegri e anche quello fatto vedere sul rettangolo di gioco lo ha confermato. Ospiti ben messo in campo e capaci di mettere in difficoltà i ragazzi di Massimiliano Allegri.

L’Udinese ha trovato il gol del vantaggio dopo 25 minuti, quando sugli sviluppi di una corta respinta della difesa (Alex Sandro) Gianetti ha insaccato da pochi passi. Nel primo tempo i padroni di casa hanno avuto un paio di occasioni con Milik per pareggiare, ma l’attaccante polacco è stato poco incisivo. Sempre il polacco aveva trovato nella ripresa il gol pareggio, ma il pallone sull’angolo battuto da Chiesa era uscito e dunque la rete è stata annullata.

Juventus-Udinese, le pagelle dei calciatori bianconeri

E’ tempo di giudizi per chi è sceso in campo a rappresentare la Juventus. Con valutazioni positive che si alternano a quelle negative. Questi i voti dei calciatori bianconeri: Szczesny 6; Gatti 5.5, Bremer 5.5, Alex Sandro 4.5; Weah 4.5 (61′ Yildiz 5.5), McKennie 5, Locatelli 5.5 (77′ Nicolussi Caviglia sv), Rabiot 5.5, Cambiaso 7 (84′ Cerri sv); Chiesa 5 (77′ Iling Junior sv), Milik 5.5.

E’ chiaro che in tanti nella Juventus non raggiungono la sufficienza e non potrebbe essere altrimenti visto il risultato maturato. Milik ha provato a pungere in avanti ma è stato poco incisivo, così come un Chiesa che non è riuscito a fare la differenza con il suo talento. Male anche tutto il pacchetto di centrocampo. Voto positivo per Cambiaso, uno dei più lucidi e uno degli ultimi ad arrendersi. Male Alex Sandro, decisivo il suo errore che ha concesso all’Udinese il gol vittoria. Non mancheranno le critiche nei prossimi giorni.