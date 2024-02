La mazzata è UFFICIALE: lesione del legamento crociato

Juventus, la mazzata è ufficiale: c’è la lesione del legamento crociato. Si dovrà sottoporre ad un intervento chirurgico

Con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, la Juventus ha annunciato un infortunio davvero importante che chiude in anticipo la stagione del giocatore. Non parliamo della squadra di Allegri ma della Next Gen che, come sappiamo, gioca il campionato di Serie C e che dopo un avvio così, adesso è in zona playoff.

“A seguito della distorsione del ginocchio destro riportata durante la partita Torres-Juventus Next Gen, Fabrizio Poli è stato sottoposto presso il J|Medical a risonanza magnetica, che ha evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Il calciatore sarà sottoposto nei prossimi giorni ad intervento chirurgico”. Stagione finita quindi per il calciatore bianconero che dovrà quindi andare sotto i ferri per rimettere a posto il ginocchio.

Juventus, la Next Gen utile ad Allegri

Sappiamo benissimo – e lo abbiamo visto anche nella serata di ieri quando in campo è entrato il giovane attaccante Cerri, al debutto in Prima Squadra – come Allegri guardi con molto interesse a quello che è il percorso della seconda squadra bianconera. Sono molti i giocatori che il livornese ha lanciato nel corso di questi anni e molti saranno, quasi sicuramente, quelli che lancerà.

Una squadra decisamente importante per la Juventus, in un progetto che da quest’anno è stato preso come esempio anche dall’Atalanta. Si spera, ovvio, che il gruppo possa continuare a crescere come ha fatto in questa annata. La lotta per la salvezza, fortunatamente, non è più una cosa da guardare anche se la classifica rimane corta. Però adesso dopo la vittoria sulla Torres, in trasferta, e su un campo difficile, sono più le sensazioni positive che quelle negative.