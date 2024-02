Juventus, la rivelazione spiazza tutti: “Rinnovo in arrivo”

Si deve guardare avanti in casa Juventus dopo l’inatteso scivolone patito domenica sera contro l’Udinese.

Alla vigilia si era detto di come questa partita potesse essere la classica “buccia di banana” sulla quale scivolare, visto che i friulani erano apparsi in crescita nelle ultime settimane. E la squadra di Cioffi in effetti è riuscita a mettere a nudo dei limiti di una Juve che non si è espressa certo sui suoi livelli.

Peccato, perché ora la missione scudetto è diventata di fatto impossibile. Ma questo forse lo si sapeva pure prima e mister Allegri adesso deve riuscire a rigenerare psicologicamente la sua Juventus. Il cammino da affrontare in campionato è ancora lungo e non bisogna mollare, anzi riprendere a marciare verso la conquista di quel posto nella prossima Champions che è fondamentale per le casse del club. Perché il calciomercato rimane comunque sullo sfondo e ci sono rinforzi da trovare.

Juventus, Ceccarini svela: “In arrivo il rinnovo di McKennie”

Non solo acquisti però, perchè in casa bianconera il direttore sportivo Giuntoli deve pensare anche a tenersi stretti i pilastri della Juve. Specie di quei giocatori che sono in scadenza di contratto, basti pensare a Rabiot. Ci sono poi altri elementi che la società vuole comunque blindare.

A Radio Bianconera ha parlato di rinnovi contrattuali il direttore di TMW Niccolò Ceccarini. Che riguardo la Juventus ha svelato che “il prossimo rinnovo sarà quello di McKennie, gli altri verranno affrontati in primavera”. Per l’americano dunque è in arrivo un prolungamento dell’accordo. Finito spesso nella lista dei possibili ceduti, quest’anno ha davvero giocato tanto grazie alla sua duttilità. Allegri lo ha quasi sempre schierato titolare e con buoni risultati. Ecco perché ci sarà posto anche per lui nella Juventus del futuro, a patto di riuscire a trovare l’intesa dal punto di vista economico.