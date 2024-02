Yildiz-Allegri e il rischio di un caso diplomatico: la Juventus sa già tutto

Yildiz-Allegri, il rischio è stato quello di un caso diplomatico. Ma la Juve sa già tutto. Ecco quello che trapela dalla Continassa

Il like di Yildiz avrebbe potuto creare un caso diplomatico dentro la Juventus. Il like ad un post che criticava Allegri sicuramente dentro la Juventus nessuno se lo aspettava, soprattutto perché il giovane turco è stato lanciato nel calcio che conta dal tecnico livornese. Quindi i dubbi ci sono stati sin da subito. Dubbi che a quanto pare erano con delle basi solide, visto che da quanto trapela dalla Continassa sono solamente parole di serenità e niente di più.

Sì, perché quel like del giovane attaccante della Juventus sarebbe un errore, avendo, a quanto pare, cliccato per sbaglio visto che quel post era in collaborazione con Spazio J. Filtrano parole semplici, di un Yildiz molto timido anche e soprattutto fuori dal campo, che mai avrebbe potuto fare una cosa del genere nei confronti di un allenatore che come detto lo ha spedito in campo senza problemi nel momento del bisogno. Insomma, tutto rientrato. E Yildiz che, dopo la prestazione di Chiesa contro l’Udinese, si candida a prendersi una maglia da titolare contro il Verona sabato pomeriggio.