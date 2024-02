L’India ha sempre il suo fascino: follower pazzi di lady Miretti

By

Miretti, che bella la sua India: con due scatti da capogiro, la splendida wag bianconera si è assicurata una miriade di like.

Ha 19 anni appena compiuti e tutto, fortunatamente oseremmo dire, tradisce la sua giovane età. La bellezza che sboccia di giorno in giorno, la dolcezza dei suoi tratti, la spontaneità e la naturalezza di una giovane donna che non ha bisogno di ricorrere a trucchi e orpelli per dimostrare il suo fascino.

India Simoni, fidanzata da qualche tempo con Fabio Miretti, è una delle wag più pure, e in quanto tale affascinanti, del panorama calcistico. Piace perché è semplicemente se stessa e perché si percepisce, dai contenuti che posta di tanto in tanto sui social network, quanto tenga alla sua relazione e al calciatore che ha fatto breccia nel suo cuore. I due stanno insieme da ormai 2 anni e, qualche giorno fa, in occasione del 19esimo compleanno di lei, il centrocampista bianconero le ha dedicato delle parole dolcissime.

“Stiamo crescendo insieme – ha scritto su Instagram il 21enne di Pinerolo – ci sosteniamo l’uno con l’altro, ogni giorno che viviamo insieme è un giorno pieno di emozioni che rafforza sempre di più ciò che abbiamo”, ha proseguito Miretti. Goditi quest’anno perché sarà l’ultimo da teenager! Buon compleanno amore io e Chloe (la loro bellissima cagnolona, ndr) ti amiamo tanto.

Lady Miretti, il selfie dall’alto è un incanto: paesaggio a 5 stelle

Miretti ha spesso dedicato alla sua dolcissima metà i suoi traguardi. Come quando, dopo una rete segnata ai tempi della Primavera, aveva giunto le mani per formare un cuore e farle sapere che in quel momento il suo pensiero era rivolto a lei. Che quel gol lo aveva segnato per farla felice.

Sono innamoratissimi, insomma, Fabio e la bella India. Con buona pace dei follower della wag, che sono letteralmente pazzi di lei. La Simoni usa i social nel modo giusto, senza strafare, ma quando lo fa il successo è assicurato. Si pensi al modo in cui, sabato sera, ha conquistato tutti postando due fotografie di quelle che si fa fatica a dimenticare.

Il primo contenuto è un selfie allo specchio in cui la ragazza esibisce con orgoglio il suo look da movida: un abito, caratterizzato da un’ampia scollatura, che sembra esserle stato cucito addosso. Anche il secondo è un autoscatto, ma stavolta dall’alto, con vista privilegiata sul meraviglioso décolleté. E ci crediamo, poi, che i follower hanno perso la testa per lei…