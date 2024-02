70 milioni cash per Bremer: “Riflessioni Juventus”. Cosa sta succedendo

70 milioni cash per Bremer: il difensore brasiliano ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui i due Manchester.

Fino all’atteso scontro diretto con l’Inter, deciso due settimane fa da un’autorete di Gatti, la Juventus aveva incassato una sola sconfitta da agosto in poi. L’unico scivolone dei bianconeri era stato quello contro il Sassuolo a settembre, che rimase però un caso isolato.

I primi due k.o. di fila sono arrivati in questo mese di febbraio finora molto deludente. Dopo essersi arresa ai nerazzurri la Signora ha inciampato anche sull’Udinese, restando per la seconda partita consecutiva a secco di gol. Sul banco degli imputati, oltre all’allenatore, c’è finito il reparto avanzato e non poteva essere altrimenti. Vlahovic è finito nel mirino dei più critici per lo stop sbagliato a San Siro, contro l’Udinese invece uno dei peggiori in campo è stato Chiesa. Massimiliano Allegri dovrà fare il possibile per risollevare il morale dei suoi uomini ma soprattutto rimettere i suoi attaccanti nelle condizioni di fare male alle difese avversarie. Ritrovare il ritmo di gennaio, con la Juve che era diventata ad un tratto più prolifica.

70 milioni cash per Bremer, Bonsignore: “In caso di offerta monstre la Juve tentennerà”

Contro l’Udinese non è stata esente da critiche neppure la difesa, perforata almeno in una occasione nelle ultime tre partite. Vedremo domani a Verona, dove i bianconeri dovranno fare a meno di una colonna difensiva come Gleison Bremer, squalificato.

👀🔥LE CONDIZIONI PER LA CESSIONE DI #BREMER 😯Andiamo a sentire le parole di Filippo Bonsignore ai microfoni di TiAmoCalciomercato in onda su Tvplay ogni giorno alle 13:30#Juventus #calciomercato pic.twitter.com/A0MFA7vxJG — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 16, 2024

Il difensore brasiliano è, per distacco, uno dei migliori in questa stagione. Ed il suo acquisto due stagioni fa dal Torino si è rivelato assolutamente azzeccato. Al punto da attirare l’attenzione di diversi club europei, pronti a tentare la Juventus. Secondo il giornalista del Corriere dello Sport Filippo Bonsignore, intervenuto durante la trasmissione TiAmoCalciomercato.it, se dovesse arrivare un’offerta importante – si parla dai 60/70 milioni a salire – la Signora potrebbe tentennare la prossima estate.