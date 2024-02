Clamorosa decisione di Giuntoli: svelato il futuro di Allegri

By

Clamorosa decisione di Giuntoli riguardo il futuro di Allegri alla Juventus. Ecco la mossa a sorpresa del dirigente.

Deus ex machina dei bianconeri, Cristiano Giuntoli si sta prendendo la Juventus. Il dirigente già con il calciomercato di gennaio ha piazzato i primi colpi ed ha fatto intravedere le sue qualità. Ma è in vista della prossima estate che sta lavorando, a partire dalla scelta sul prossimo allenatore. Sarà ancora Allegri sulla panchina della Juventus? Ecco tutti i dettagli sulla decisione di Giuntoli.

Il contratto in scadenza a giugno 2025 spinge il club a prendere una decisione su Allegri che, intanto, chiede garanzie in vista del futuro. Senza rinnovo, l’avventura del tecnico è destinata a concludersi. Ecco perché le parti dovranno rivedersi per concordare l’uscita migliore con o senza rinnovo, bisognerà trovare la quadra. Svelata, intanto, la posizione del club e di Cristiano Giuntoli che, oltre a seguire Thiago Motta, ha un’altra idea riguardo il prossimo allenatore della Juventus.

Juventus: quale futuro per Allegri? Ecco le ultime notizie

Arrivano le ultime notizie che riguardano la Juventus. I tre risultati negativi, che hanno avvicinato il Milan al secondo posto – con i rossoneri a meno uno dai bianconeri – ha riaperto il dibattito attorno al futuro di Allegri alla Juve. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo la posizione del club e di Cristiano Giuntoli che sta pensando già alla prossima stagione. Sul prossimo allenatore ha le idee chiare.

“Appena sarà raggiunto l’obiettivo richiesto l’estate scorsa, la Juventus presenterà ad Allegri la proposta di rinnovo sulla scia degli accordi fatti negli ultimi mesi: il nuovo contratto verrebbe calibrato sul 2026, con una parte fissa di stipendio spalmata e bonus più alti”, così il giornalista Giovanni Albese su X riguardo la situazione di Allegri alla Juventus. Il cronista ha fatto il punto della situazione svelando le intenzioni da parte di Giuntoli che vorrebbe rivedere il contratto di Allegri con un rinnovo fino al 2026 a cifre inferiori rispetto ai 7 milioni che tuttora guadagna alla Juve. E’ questa dunque, la posizione del club che nel frattempo valuta anche altri nomi per la panchina bianconera. Tra questi c’è sicuramente il profilo di Thiago Motta, che lascerà il Bologna a fine stagione. L’ex centrocampista è uno di quelli seguiti da Giuntoli per la Juventus che dovrà sciogliere i dubbi in fretta tra rinnovo di Allegri e nuovo tecnico.