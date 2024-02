Calciomercato Juventus, Giuntoli senza freni: sfida al Barcellona

Calciomercato Juventus, Giuntoli senza freni continua a guardare al futuro. Il dirigente bianconero pronto a sfidare il Barcellona

In casa Juventus si continua a guardare al futuro. Ovvio. Perché c’è da mettere in piedi una squadra che possa dare soddisfazioni per molto tempo e che consenta, anche, di avere un gruppo forte per molti anni. E magari chissà, anche per iniziare un ciclo.

Serve un rinnovamento, lo sa Giuntoli, che ha preso un paio di giovanotti nello scorso mese di gennaio e che secondo le informazioni riportate da calciomercato.it non vuole fermarsi. Sì, un talento che i bianconeri avrebbero messo nel mirino insieme a Manchester United e Barcellona. Un talento che, nonostante la giovanissima età, avrebbe un costo di 20milioni di euro. Ma andiamo a vedere insieme di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, occhi su Zambrano

Il profilo dovrebbe essere quello di Oscar Zambrano, classe 2004, centrocampista ecuadoregno dell’LDU Quito. Uno dei migliori prospetti, a quanto pare, della nazione sudamericana.

Il prezzo del cartellino come detto sembra già proibitivo e potrebbe solamente aumentare nel corso dei prossimi mesi, soprattutto perché, si legge, oltre all’interesse che ci potrebbe essere di altri club le prestazioni del giocatore potrebbero essere ancora più determinanti. Insomma, la Juventus guarda decisamente al futuro e ne ha messo un altro nel mirino. Anche se in questo caso la concorrenza è importante e potrebbe fare la differenza.