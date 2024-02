Game over Juventus: firma sul gong per non perderlo a zero

Game over Juventus, sfuma il possibile colpo a zero per la prossima stagione. Si taglia lo stipendio e rinnova l’accordo

Con le casse che non è che diano grossi segnali di ripresa, Giuntoli è chiamato anche la prossima estate a fare un mercato sicuramente con poche risorse finanziarie. Anche perché l’investimento importante è stato già fatto e riguarda il centrocampista Alcaraz, che forse domani potremmo vedere in campo per uno spezzone di partita importante rispetto ai pochi minuti contro l’Inter.

Se non esce qualcuno – e i maggiori indiziati, quelli che potrebbero portare molti soldi sono Vlahovic e Chiesa – inutile pensare che la Juve possa riuscire nel colpo grosso. Ecco perché si guardano con particolare interesse quelli che sono i possibili colpi a parametro zero. E uno di questi sembrava potesse essere Hermoso dell’Atletico Madrid. Il difensore non sembrava così voglioso di ridursi l’ingaggio per mettere nero su bianco, ma quando ha capito che il taglio sarebbe stato minino (Elgoldigital spiega del 13%) allora ha deciso di rompere gli indugi.

Game over Juventus, Hermoso rinnova

Insomma Hermoso è pronto a rinnovare con i Colchoneros e dalla Spagna si attendono un annuncio ufficiale nello spazio di poco tempo. Le parti si sono incontrate e hanno trovato un accordo importante per il futuro del giocatore che non se l’è sentita, evidentemente, di cambiare maglia.

E la Juve ovvio che dovrà guardare verso altri lidi, anche perché dietro qualcuno dovrebbe arrivare. Alex Sandro è con la valigia in mano e anche di Rugani non si conosce ancora il futuro. Quindi un innesto ci sarà sicuramente. Ed Hermoso era nella lista. Ma Giuntoli è pronto a depennarlo.