Intervento al ginocchio UFFICIALE: salta la Juventus

Intervento al ginocchio UFFICIALE, il giocatore non sarà presente nella sfida con i bianconeri: si prevede uno stop di un mese.

In questo fine settimana la Juventus scenderà in campo conoscendo il risultato dell’Inter. I nerazzurri, infatti, affronteranno la Salernitana nell’anticipo di stasera, in modo tale da poter avere a disposizione più giorni di tempo per preparare la sfida di Champions League con l’Atletico Madrid. I bianconeri però, a prescindere dall’esito del match con i campani, devono restare concentrati sul Verona.

Domani pomeriggio, alle 18, la squadra di Massimiliano Allegri andrà a caccia dei tre punti al “Bentegodi” contro la terzultima in classifica. Sarebbe un errore, tuttavia, se Vlahovic e compagni prendessero l’impegno sottogamba. Serve una reazione decisa dopo la doppia battuta d’arresto con Inter e Udinese che ha rispedito la Vecchia Signora a -7 dal primo posto. Ora sarà fondamentale arrestare sul nascere l’emorragia di sconfitte e riprendere il passo che si è interrotto in occasione della gara con l’Empoli di fine gennaio, il primo scivolone della Juventus dopo una lunghissima serie di risultati positivi.

Il sogno scudetto è definitivamente svanito? In realtà ci sono ancora tanti match da giocare e la Juve ha il dovere di crederci fino in fondo. O meglio, fino alla fine.

I sei punti sono d’obbligo nelle prossime due sfide con Verona e Frosinone. Nelle due gare successiva, infatti, i bianconeri dovranno vedersela con due squadre attualmente in lotta per un posto in Champions League, Napoli e Atalanta. Per quanto riguarda la partita con i ciociari, sicuramente ci sarà il difensore Kevin Bonifazi, che si è appena operato al menisco. “Il Frosinone Calcio – si legge nella nota – comunica che il giocatore Kevin Bonifazi, in seguito ad una lesione del menisco interno del ginocchio destro, è stato sottoposto in data odierna, presso la “Casa di Cura Villa Toniolo” di Bologna ad intervento chirurgico in artroscopia di bonifica meniscale mediale. L’intervento è stato effettuato dal Dott. Lo Presti Mirco ed è perfettamente riuscito”.