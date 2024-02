Una casa da sogno per Allegri: quel dettaglio che nessuno conosce

Allegri, il tecnico livornese vive in una dimora di lusso che include qualcosa di leggendario: non crederai ai tuoi occhi.

Toglietegli tutto, ma non la sua città del cuore. Non ha lasciato Torino neanche quando è rimasto fermo per due anni, il fedelissimo Massimiliano Allegri. Perché d’altronde è lì che, in accordo con l’ex fidanzata Claudia Ughi, ha deciso di far crescere il suo secondogenito.

Anche per questo motivo ha quindi deciso, qualche tempo fa, di mettere radici e di comprare una casa nel capoluogo piemontese. Non si è accontentato, naturalmente, di un’abitazione qualunque. Ha scelto, bensì, una delle residenze più belle e di carattere che ci fossero sul mercato in quel preciso istante. Si è orientato nell’area di piazza Solferino e ha scelto, quindi, un lussuosissimo appartamento sito in via Lascaris. Si trova, per intenderci, per chi bazzica nella zona, alle spalle dell’hotel a cinque stelle Allegroitalia di via dell’Arcivescovado.

Dall’esterno potrete curiosare quanto vorrete. Nessuna foto degli spazi interni, invece, è mai trapelata sui social network o, più in generale, sul web. Il tecnico livornese ci ha sempre tenuto alla sua privacy, ma qualche dettaglio a proposito della lussuosissima casa di Allegri a Torino è comunque trapelato.

Dove vive Allegri c’è una sorpresa sul tetto: non ci crederai

Di certo c’è che se n’è innamorato a prima vista e che non ha badato a spese, quando si è trattato di finalizzare l’acquisto. Gli è piaciuta subito e lo crediamo bene, viste le caratteristiche che, secondo i bene informati, la connoterebbero.

Iniziamo col dire che Allegri vive in una meravigliosa casa in centro a Torino che occupa una superficie complessiva di oltre 300 metri quadrati. È gigantesca, insomma. Sicuramente sarà stata arredata in base alle nuove tendenze, con un occhio allo stile moderno, ma ci interessa soffermarci, più che sul design e sugli arredi, sui plus di questa abitazione.

Allegri può disporre come preferisce dei servizi messi a disposizione dei condomini, vale a dire box auto, palestra privata e centro benessere. Ma non è tutto. C’è un dettaglio che ad occhio nudo non si vede e che in tanti ignorano: sul tetto del condominio c’è, udite udite, un campo da calcetto. Un requisito imprescindibile per un allenatore di calcio. A questo punto è assai possibile che vi stiate chiedendo quanto sia costato tutto questo. Non sappiamo per certo quanto abbia sborsato Allegri, ma gira voce che la casa dell’allenatore della Juve sia quotata sui 2,5 milioni di euro circa.