La Liga rovina la Juventus: colpo a zero, salta tutto

La Juventus deve fare i conti con un club spagnolo nella corsa all’attaccante della Premier, free agent a giugno

Sono tanti i giocatori che in estate diventeranno free agent ed è già iniziata la corsa dei club europei. Le big italiane devono cercare di sfruttare proprio questo tipo di occasioni, non potendo più contare sul decreto crescita.

L’Inter, ad esempio, si è già mossa con largo anticipo, definendo gli affari per Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, entrambi pronti a vestire la maglia nerazzurra da giugno quando diventeranno free agent. Anche la Juventus vuole cercare di muoversi nella stessa direzione, occupandosi però anche di quelli che sono i proprio calciatori che rischiano di andare via a parametro zero, Adrien Rabiot su tutti, ancora distante dal rinnovo con la Vecchia Signora. La Juventus ha sondato il terreno per Anthony Martial, anche lui in scadenza a giugno 2024 col Manchester United. Il francese non rinnoverà con i Red Devils e sarà quindi libero di scegliere la sua prossima destinazione. I bianconeri lo accoglierebbero volentieri ma l’ostacolo principale riguarda la concorrenza della Liga.

Juventus, occhi su Martial: anche la Real Sociedad sul free agent

Come riportato da todofichajes.com, Martial è finito nel mirino della Real Sociedad che in estate farà di tutto per riportarlo in Spagna.

Martial ha avuto, infatti, una breve parentesi in Spagna con la maglia del Siviglia con cui ha collezionato appena 12 presenze e un gol. Non è certamente il Martial di un tempo ma alla Juve potrebbe fare parecchio comodo, viste le sue indiscutibili qualità tecniche. Potrebbe diventare quel profilo giusto per sostituire Federico Chiesa, in caso di partenza dell’azzurro; ma anche un profilo utile a prescindere dal destino dell’ex Fiorentina. Nello United è ormai ai margini del progetto ma l’inserimento del club di San Sebastian potrebbe complicare i piani di Giuntoli. Giocatori come Merino, Oyarzabal, Zubimendi o lo stesso Kubo, che ha appena rinnovato, non hanno la certezza della continuità l’anno prossimo. Ecco perché l’identikit di Martial sarebbe ideale per compensare una di queste partenze.