“Chiesa al posto di Leao”: esplode la bomba in diretta

Suggestione in diretta sul futuro di Federico Chiesa: al posto di Leao al Milan, il web si scatena

La Juventus è nuovamente sprofondata, ottenendo appena un punto nelle ultime tre partite. Un pareggio con l’Empoli e due sconfitte consecutive contro Inter e Udinese che hanno riportato alla luce tutti i difetti del club bianconero.

Molti giocatori stanno venendo a mancare in termini di rendimento, altri non sono a disposizione di Massimiliano Allegri. Su tutti Federico Chiesa che, dopo un buon avvio con 4 gol nel primo mese di campionato, è tornato ad essere in grande difficoltà, soprattutto da seconda punta nel 3-5-2. Il figlio d’arte non riesce ad esprimersi al massimo, complici i problemi fisici che lo hanno nuovamente rallentato.

Juventus, Viviano lancia la bomba: “Se va via Leao prenderei Chiesa”

In più l’exploit di Kenan Yildiz ha portato spesso Allegri a scegliere il turco in coppia con Vlahovic, togliendo spazio a Chiesa.

Il futuro dell’ex Fiorentina è in bilico e la Juve potrebbe anche pensare di sacrificarlo in estate, a prescindere dal rinnovo. In diretta su TV Play ci ha pensato Emiliano Viviano a lanciare la suggestione: “Io lo vedrei molto bene al Milan, se sono la società rossonera e perde Leao punto senza dubbio su Chiesa. Per me resta uno dei migliori talenti in assoluto del calcio italiano. Chiaramente l’ultimo anno e mezzo due sono stati sotto livello da parte sua ma credo che sia dovuto, oltre che agli infortuni, al sistema di gioco della Juventus”.

L’attuale portiere dell’Ascoli ha proseguito nella sua analisi su Federico Chiesa, non risparmiando le scelte dell’allenatore livornese: Non voglio dare colpe ad Allegri ma il modo di giocare della Juve non esalta le caratteristiche di Chiesa che invece al Milan si divertirebbe”.