Juventus, nuovo stop: arriva l’annuncio su Chiesa

Aggiornamenti sul futuro di Federico Chiesa alla Juventus: c’è un nuovo annuncio.

Ennesima prestazione deludente della Juventus che non vince da quattro partite. Il pareggio di Verona ha confermato le difficoltà della squadra che è in un periodo di crisi. Intanto, si alimentano le voci riguardo il futuro di Chiesa.

Il contratto in scadenza a giugno 2025 e i problemi per il rinnovo spingono Federico Chiesa lontano dalla Juventus. Oltre a questa questione, il calciatore in campo non sta dando risposte. Ennesima prova negativa contro il Verona con Allegri che ha schierato dall’inizio Yildiz con l’ex Fiorentina che è subentrato nel corso della ripresa, senza incidere sull’andamento dell’incontro. Ecco perché i tifosi si domandano cosa ne sarà del futuro del calciatore alla Juventus.

Quale futuro per Chiesa alla Juve?

Arrivano dei nuovi aggiornamenti di calciomercato relativi a Federico Chiesa. Nonostante il periodo no, il calciatore continua ad essere seguito con grande attenzione da tantissime squadre inglesi. La fase di stallo sul rinnovo di contratto, spinge la Juventus a fare delle valutazioni in vista della prossima stagione che segnerà il ritorno a Torino di Matias Soulé. La concorrenza in avanti si fa sempre più alta, ecco perché qualcuno dovrà partire. Tra gli indiziati c’è proprio Chiesa, che ha il contratto in scadenza a giugno 2025.

L’ex attaccante della Juventus Valerj Bojinov, è stato intervistato su TvPlay nel corso della trasmissione Gol di Tacco. Il calciatore ha fatto il punto della situazione riguardo Federico Chiesa.

“Alla Juventus la cosa più importante e che conta di più è la vittoria. Capisco che i tifosi vogliano vedere il bel gioco ma per loro l’aspetto fondamentale è vincere in campo. La storia dei bianconeri parla per sé, nel DNA di questo club c’è solo il concetto di vittoria. Io ho potuto assaggiare questa cosa visto che ho giocato per loro per una sola stagione”.

“Chiesa? E’ importante. Se fossi Allegri farei di tutto affinché Federico restasse alla Juve. Se sta bene fisicamente è uno di quelli che può dare tanto alla squadra. Non conosco le sue condizioni e come sta adesso. Però è un giocatore che fa la differenza. Anche la Nazionale ha bisogno del miglior Chiesa”.