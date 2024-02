Voti Verona-Juventus 2-2: Gatti da brividi, Danilo eroico

Voti Verona-Juventus 2-2, quarta giornata senza vittorie per i bianconeri che adesso rischiano di perdere anche il secondo posto

Quarta partita senza vittorie. E la Juve domani rischia di ritrovarsi terza in classifica alle spalle del Milan. Contro il Verona arriva un pareggio, in rimonta, con l’occasione finale capitata sui piedi di Chiesa ma sulla quale Montipò si è superato. Cammino interrotto, qualcosa si è inceppato.

Una Juve che ci ha creduto, che ha messo in campo uno spirito buono, con un Danilo eroico che ha giocato gli ultimi dieci minuti praticamente con una sola caviglia, ma che ha messo in evidenza ancora una volta quei problemi in fase di manovra che stanno venendo a galla. Sì, la situazione è delicata e quando Allegri e Giuntoli dicevano che c’è da guardare solamente il quinto posto, forse, avevano ragione.

Voti Verona-Juventus, Gatti da brividi

Tranne Danilo, che come detto è stato davvero epico, dietro tutti hanno delle responsabilità. In mezzo campo male Locatelli – non lo salva l’assist per Rabiot – e male Milik, che non la prende mai, nemmeno di testa, nemmeno nei dieci minuti finali nel quale è stato mandato in campo. Benino Alcaraz, ma troppo poco per la sufficienza.

Insomma, una Juve che poteva e doveva fare meglio. Una Juve difficile da digerire in questo momento. E il rischio terzo posto – il Milan giocherà in trasferta contro il Monza – è davvero dietro l’angolo.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 5,5, Gatti 5 (57′ Alex Sandro 5), Rugani 5,5, Danilo 7, Cambiaso 6,5 (81′ Weah sv), Mckennie 6, Locatelli 5,5, Rabiot 6,5, Kostic 5,5 (57′ Chiesa 6), Vlahovic 6 (81′ Milik 5), Yildiz 5,5 (66′ Alcaraz 5,5).