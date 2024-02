Autogestione Juventus, Danilo va oltre Allegri che reagisce: “L’ha messo a posto”

Non è stato un sabato sera felice per la Juventus, che ha dovuto rinviare ancora una volta l’appuntamento con la vittoria.

I bianconeri sembrano un po’ aver mollato la presa, visto che nelle ultime 4 gare hanno conquistato solamente due punti. In particolar modo il ko contro l’Inter nello scontro diretto pare aver fatto abbassare l’asticella alla squadra di Allegri. Che ora dovrà essere brava a ritrovarsi al più presto per inseguire il suo traguardo stagionale.

Riuscire a conquistare l’accesso alla prossima Champions League è troppo importante per una società che ha bisogno di introiti economici anche per finanziare il mercato. E far sì che quel divario esistente con l’Inter possa essere colmato. L’impegno di chi è andato in campo ieri non è bastato per far sì che si potesse tornare a sorridere, ora si dovrà pensare presto alla prossima sfida casalinga contro il Frosinone da vincere a tutti i costi.

Juventus, Danilo richiamato in difesa da Allegri

Intanto non è passato inosservato quanto accaduto nei minuti finali della partita. Quando Danilo ha avuto un problema alla caviglia, ma non è stato sostituito poichè Allegri aveva già effettuato tutti e cinque i cambi a disposizione. Il difensore brasiliano ha stretto i denti pur in condizioni non certo ottimali.

Una volta rientrato in campo dopo l’intervento dei medici Danilo, dopo aver parlato con Locatelli, si è spostato più avanti con il compagno scalato in retroguardia. Mossa che evidentemente non ha convinto Allegri, che dopo un colloquio con lui lo ha fatto tornare in difesa. Anche Stramaccioni, commentatore per Dazn, in telecronaca ha detto “lo ha messo a posto”, evidenziando come il tecnico abbia prontamente riportato la situazione tattica alla normalità. Le condizioni di Danilo saranno valutate nelle prossime ore, per lui si parla di un trauma alla caviglia.