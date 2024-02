“Ha chiuso il suo compito”: bomba Mediaset, con Allegri è finita

“Ha chiuso il suo compito”. Da Mediaset arriva la conferma definitiva di come il rapporto tra la Juventus ed il tecnico sia ormai agli sgoccioli.

Un pareggio, due sconfitte consecutive, un altro pareggio. Troppo poco per una Juventus che ad un certo punto sembrava poter addirittura competere per lo scudetto. Forse un’esagerazione, dettata dai risultati positivi che sembravano non arrestarsi mai.

Ma quando poi la macchina si è bloccata non è stata più in grado di ripartire. I giocatori sembrano come svuotati, privi di quella fame di vittorie che ha contraddistinto la prima parte della stagione bianconera.

Massimiliano Allegri, dal canto suo, sembra essersi anche lui bloccato. Il gioco non è mai stato esaltante, ma in questo momento quel che mancano sembrano le certezze che erano presenti fino alla gara contro l’Empoli e l’Inter.

Normale che adesso sia il tecnico livornese nell’occhio del ciclone e che in tanti, tifosi in primis, chiedano la sua testa. Sull’attuale delicato momento della Juventus, e di Massimiliano Allegri, il giornalista Mediaset, Gianni Balzarini, ha espresso la sua opinione.

“Ha chiuso il suo compito”

Un’analisi attenta, approfondita sull’attuale momento della Juventus da parte di chi, come Gianni Balzarini, ha sempre sostenuto, e difeso, il lavoro di Allegri.

Questa volta, però, il giornalista Mediaset ritiene che qualcosa è cambiato velocemente nella sua valutazione riguardo l’operato del tecnico livornese. Le ultime prestazioni dei bianconeri hanno fatto crescere in Gianni Balzarini la convinzione che il matrimonio Allegri-Juve sia ormai ai titoli di coda.

“Mi permetto di dire che (Allegri) ha chiuso il suo compito. Se non è riuscito a far fare questo salto alla Juve in queste ultime settimane, o far riprendere la Juve dalla batosta, più morale che non di risultato contro l’Inter, allora significa che non riesce più“.

Di questa Juventus che non riesce a superare formazioni in piena lotta per non retrocedere quali Empoli, Udinese e Verona, il responsabile è Massimiliano Allegri. Forse siamo davvero all’inizio della fine.