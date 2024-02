Conte al posto di Allegri: il messaggio è arrivato nella notte

Non è una domenica felice per la Juventus e ovviamente non può esserlo nemmeno per i milioni di tifosi bianconeri.

Il pareggio ottenuto contro il Verona non muove più di tanto la classifica ma soprattutto certifica il momento no da parte dei bianconeri. Che nelle ultime quattro partite disputate hanno racimolato solamente due punti.

Addio sogno scudetto, dunque, con la necessità di mettere in cassaforte al più presto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Quel che pare sicuro è che in casa Juventus serva una scossa. La squadra ha un po’ abbassato la tensione dopo aver perso contro l’Inter, e complice anche un pizzico di sfortuna non stanno arrivando le vittorie sperate.

Juventus, i tifosi sui social spingono per il ritorno di Conte

Nel mirino della critica per gli ultimi risultati conquistati è finito il tecnico Massimiliano Allegri, incapace secondo molto di dare la scossa o di cambiare qualcosa a livello tattico. Ad ogni modo la sua Juventus è in piena zona Champions. Sui social sono sempre di più coloro i quali auspicano però un drastico cambiamento nel corso dell’estate.

Uno come #Conte farebbe sputare sangue, farebbe vomitare pure l’anima a questi giocatori, che sarebbero motivati al 110% a dare tutto in campo. Invece tocca sorbirci le lezioni di #Allegri, dopo partite come #VeronaJuventus. Con la @juventusfc complice. — ⚪️Black&W9️⃣⚫️ (@Riccardo_Man) February 18, 2024

Zidane lo vedo come Allegri… un gestore di campioni. Secondo me serve uno alla Conte. — 𝐑𝐨𝐬𝐚 𝐏𝐢𝐥𝐞𝐠𝐠𝐢 🤍 🅹 🖤 (@Rosa_Pileggi) February 17, 2024

Conte, con una squadra da settimo posto, vinse il campionsto in carrozza.

Dando vita al ciclo della Juve più vincente della storia (in Italia)

Tranquillo, c'è luce dopo Allegri.

Parecchia luce. — Demon1981 (@demon201181) February 17, 2024

Si,io puo capire il tuo sentimento, ma per me la juve passa davanti a tutto ,e se conte puo aiutarci a vincere di nuovo alora io lo prende tutti i giorni.

Perche siamo dacordo che con allegri non vinceremo mai di nuovo. — Islam Seddiki 🇩🇿 (@IslamSeddiki27) February 17, 2024

Basta dare uno sguardo ai commenti sui social per capire come tanti tifosi juventini siano determinati nel sognare il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus, per la sua capacità di tenere in “tensione” la squadra e raggiungere grandi risultati. Ma soltanto il tempo dirà se ci saranno novità sulla panchina bianconera.