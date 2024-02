Assalto Juventus con i soldi di Bremer: nuovo gioiello in Serie A

Calciomercato Juventus, in caso di cessione i bianconeri avrebbero già il nome sicuro su cui investire: i dettagli.

La Juventus si trova di fronte a una decisione importante riguardo al futuro del difensore brasiliano Gleison Bremer, attualmente nel mirino di alcuni club di Premier League, tra cui il Manchester United.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il club inglese sarebbe disposto a presentare un’offerta allettante per il giocatore, mettendo la Vecchia Signora di fronte a un bivio. Bremer, ex difensore del Torino, è diventato un pilastro difensivo per la Juventus, ma l’interesse del Manchester United potrebbe mettere a dura prova la volontà del club bianconero di trattenere il giocatore. Tuttavia, la Juventus si starebbe già muovendo sul mercato alla ricerca di un sostituto adeguato.

Bremer al Manchester, la Juve ha già scelto il sostituto

Il profilo ideale sembra essere quello di Riccardo Calafiori del Bologna, allenato da Thiago Motta. Calafiori è un centrale difensivo versatile, in grado di avanzare e mettere in mostra le sue doti da regista quando necessario. Il giocatore è valutato intorno ai 30 milioni di euro dal club emiliano come riportano da ‘La Gazzetta dello Sport’.

La Juventus, pur non volendo rinunciare a Bremer, è consapevole della necessità di avere un piano B in caso di partenza del difensore brasiliano. Il mercato estivo sarà cruciale per definire il futuro della difesa bianconera e la volontà del club sarà quella di prendere decisioni oculate e mirate per rafforzare il reparto difensivo. Tuttavia, al momento rimane da vedere come si evolveranno le trattative e se la Juventus sarà in grado di resistere alle offerte allettanti per Bremer, oppure se opterà per il suo sostituto ideale in Calafiori. Resta da seguire da vicino gli sviluppi del mercato estivo per capire quale sarà il destino dei difensori coinvolti in questa intricata situazione.