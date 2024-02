Conte firma per vincere la Champions: ha scelto il nuovo club

By

Conte firma per vincere la Champions. Una notizia che potrebbe scatenare una reazione a catena sulle panchine italiane e non soltanto.

Antonio Conte non è una figura ‘possente’ soltanto quando è nei pressi di una panchina. La sua presenza si avverte nell’aria, come in questo periodo in cui si sta godendo un meritato riposo. Negli ultimi sei mesi il tecnico salentino è stato accostato a diversi club.

Basta poco. Un momento di crisi passeggero di un grande club ed ecco apparire all’orizzonte il simulacro di Antonio Conte. E lui la panacea di tutti i mali. Il nome magico in grado di risolvere qualsiasi problematica.

Soltanto in Italia è stato ‘nominato’ come sostituto di Stefano Pioli al Milan, nonché come successore di Massimiliano Allegri nell’immancabile accostamento alla Juventus, amore mai sopito del tecnico leccese.

Conte è pronto a tornare in pista la prossima stagione. Non tornerà alla Juventus, ma il quasi ventennio trascorso in bianconero, nelle vesti di giocatore e di allenatore, gli hanno instillato il verbo bonipertiano: vincere è l’unica cosa che conta.

E per ricominciare a vincere subito Conte ha scelto un Top club.

Conte firma per vincere la Champions

E’ il giornalista di Bild, Christian Falk che, sul suo profilo X, ha annunciato il futuro di Antonio Conte.

Il suo messaggio recita: “Secondo le nostre informazioni, Antonio Conte ha individuato nell’FC Bayern il club dei suoi sogni per il prossimo passo. Per lui il Bayern Monaco è uno dei tre club più importanti d’Europa“.

Per Christian Falk, infatti, dopo aver vinto la Premier League con il Chelsea ed il campionato italiano con la Juventus e l’Inter, il prossimo step professionale per il tecnico salentino è la vittoria in Bundesliga con il Bayern Monaco. E poi l’assalto alla Champions League.

Antonio Conte sogna il Meisterschale, il trofeo che viene assegnato al club che trionfa in Bundesliga. Il sogno tedesco di Conte annichilisce quello di tanti tifosi italiani che sognavano di vederlo sulla panchina della propria squadra del cuore. Ora sperano soltanto di non incrociarlo in Champions League.