Dalla Juventus alla Roma: risposta definitiva, chiusura totale

Dalla Juventus alla Roma, risposta definitiva: nessuna possibilità della trattativa nei prossimi mesi. La comunicazione è già arrivata

Al momento non c’è nessuna possibilità per la Roma. La Juventus ha chiuso tutte le porte. Vuole riportare il giocatore a Torino alla fine della stagione, anche perché sappiamo che Alex Sandro andrà via e quindi si libererà un posto nella difesa di Massimiliano Allegri.

Huijsen, difensore olandese che la Juve ha mandato in prestito ai giallorossi nello scorso mese di gennaio, farà ritorno a Torino, quasi sicuramente, stando a quelle che sono le informazioni riportate dal giornalista Rocchetti su X. La Juve ha chiuso la porta alla questione, nessuna possibilità. A meno che a giugno la Roma non si presenti – ma questa è una nostra supposizione – con un assegno di 25-30milioni di euro. In quel caso forse Giuntoli potrebbe tentennare. Ma per il momento, all’orizzonte, non si intravede una possibilità del genere.

Dalla Juventus alla Roma, nulla da fare per Huijsen

Sono state molte le voci soprattutto nelle ultime settimane di un’apertura bianconera nei confronti di questa operazione. Ma Giuntoli ha fatto capire, cedendo il giocatore solamente in prestito secco senza mettere nell’operazione nessun diritto di riscatto, che crede nelle sue qualità e che è stato mandato in giallorosso solamente per giocare con regolarità e per crescere.

Anche perché c’è da tanto da crescere. Perché oltre il bellissimo gol che ieri il difensore di proprietà della Juventus ha fatto, dietro ha mostrato ancora di avere molti margini di miglioramento. E siccome il suo compito è quello di non farli prendere i gol, allora la mossa della Juventus si potrebbe decisamente rivelare decisiva.