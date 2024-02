Clamoroso ritorno alla Juventus: vola dalla Capitale

Primo contatto tra Juventus e Roma: Giuntoli affonda il colpo per il parametro zero

La Juventus ha perso certezze e per rendere comunque significativa la propria stagione dovrà cercare di garantirsi almeno il secondo posto e l’accesso in Champions League, senza dimenticare la possibilità di vincere la Coppa Italia.

In estate il mercato diventerà cruciale per il destino della Juventus. Dalle mosse di Giuntoli e Manna dipenderà il nuovo ciclo bianconero che potrebbe proseguire anche con un altro allenatore (Thiago Motta in prima fila). La guida tecnica determinerà le scelte dei calciatori e quindi la priorità per la Juventus sarà quella di determinare il futuro di Massimiliano Allegri. Intanto, però, la dirigenza non vuole perdere di vista le occasioni di mercato e una di queste potrebbe arrivare dalla Roma. Come riportato dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus avrebbe chiesto informazioni per Leonardo Spinazzola, in scadenza di contratto a giugno 2024 con la Roma.

Juventus, sondaggio per Spinazzola: a parametro zero può concretizzarsi il ritorno

L’esterno giallorosso ha già vestito la maglia della Juventus nella stagione 2018-19, dando un discreto apporto.

Dal 2019 veste la maglia della Roma ma ultimamente sembra aver perso terreno nelle gerarchie, soprattutto dopo l’arrivo di Angelino che ha aumentato la concorrenza sulla fascia sinistra. Ad oggi i bianconeri hanno avuto solo un primo contatto informale con la Roma, ma i dialoghi non sono stati ancora approfonditi. In questa fase la Juventus sta prendendo in considerazione varie opzioni, visto che a giugno diversi giocatori andranno via: da Alex Sandro a De Sciglio e con ogni probabilità anche Kostic.

Leonardo Spinazzola conosce già l’ambiente Juve, se pur abbia vissuto solo una stagione. Per caratteristiche e posizione in campo sarebbe il sostituto ideale di Kostic che sembra ormai destinato a lasciare Torino. La Roma non sembra intenzionata a rinnovare il contratto dell’esterno della Nazionale e per la Vecchia Signora potrebbe rivelarsi un’ottima occasione a parametro zero. La Juve ha dato il via a un primo approccio che potrebbe proseguire con nuovi contatti nelle prossime settimane.