La Juventus “sfida” Allegri: ambiente spaccato, cosa sta succedendo

Spaccatura tra i tifosi, cosa sta succedendo in casa Juventus in merito alla situazione Allegri

Il futuro di Allegri è uno degli argomenti che sta tenendo maggiormente banco in casa Juventus, alla luce degli ultimi risultati.

La crisi in campionato ha rilanciato il dilemma tecnico e molti tifosi reclamano l’esonero immediato dell’allenatore livornese che però è legato alla Juventus da un contrato da 7 milioni netti fino a giugno 2025. Un vincolo non indifferente per il club bianconero che è costretto a prendersi il giusto tempo prima di arrivare a una decisione. Allegri continua ad esser al centro del mondo bianconero, i tifosi si spaccano: da una parte chi non vuole più Allegri alla guida del club, dall’altra chi ha ancora fiducia in lui.

Juventus, tifosi divisi su Allegri: la società valuta il destino dell’allenatore

La società per adesso ha confermato la fiducia totale in Allegri ma a fine stagione valuterà attentamente se rinnovargli o meno il contratto.

Allegri preferirebbe trovare presto un accordo per il rinnovo, se pur non abbia ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Di fatto è lui ad avere il pallino in mano ed è lui che può decidere cosa fare. Forte del contratto che lo lega alla Juve ancora un anno, l’ex allenatore di Milan e Cagliari potrebbe decidere di rispettarlo e proseguire anche il prossimo anno, oppure di dire addio alla Juve al termine della stagione.

Molto dipenderà anche dagli obiettivi che riuscirà a raggiungere la squadra. L’obiettivo primario resta il ritorno in Champions League, l’altro la vittoria della Coppa Italia, competizione dove la Juventus è in piena corsa, avendo raggiunto la semifinale dove affronterà la Lazio di Sarri. Thiago Motta resta il primo nome nella lista di Giuntoli.