Lady Milik ipnotizza i follower: dettaglio incandescente

Lady Milik fa centro ancora una volta con uno scatto che non lascio spazio all’immaginazione: una foto indimenticabile.

Ha trascorso qualche giorno a St. Moritz e si è goduta la dama bianca e la magica atmosfera dell’inverno in Svizzera come meglio ha potuto. Ma dal freddo dell’Engadina alle temperature primaverili del capoluogo piemontese è stato un attimo.

Agata Sieramska è passata dal gelo al clima mite, in questi giorni, di Torino, senza battere ciglio. Non appena è rientrata, oltretutto, ha voluto sorprendere i suoi follower con un regalo di quelli che è impossibile non gradire. Lady Milik ha pubblicato, cioè, un carosello di foto, splendide come al solito, che contenevano tra l’altro quello che non esiteremmo a definire un autentico colpo di scena. Un dettaglio incandescente che, manco a dirlo, ha fatto impazzire i suoi sostenitori.

E ne ha tanti, la bella Agata, che ha fatto breccia nel cuore di Arkadiusz dopo che l’attaccante bianconero ha chiuso la storia con Jessica Ziolek. Fra di loro è stato amore a prima vista e lo stesso si può dire di quello che i fan provano per la Sieramska. Lei era famosa già prima, ad onor del vero, essendo una modella di fama internazionale ed anche un’esperta di fitness. Oggi, però, la sua popolarità è alle stelle e conta più di 200mila follower.

Che affondo lady Milik: abito spietato, la scollatura è pazzesca

La sua pagina è un concentrato di consigli “atletici”, ma anche di buone pratiche da seguire se si ha voglia di intraprendere uno stile di vita sano ed equilibrato. È il posto perfetto, poi, per chi ha voglia di rifarsi gli occhi con “panorami” da cartolina.

Come quello, appunto, che lady Milik ci ha proposto qualche ora fa. La sua intenzione era quella di mostrare dei nuovi gioielli, ma l’abito che aveva indosso ha distratto, comprensibilmente, chi si è imbattuto nella foto in questione.

Agata indossa un vestito dal corpetto rigido e a punta, talmente scollato che il suo bellissimo décolleté è in primo piano. Un dettaglio di fuoco, incandescente, che ha subito contribuito a fare aumentare la temperatura sui social network.