Dal Napoli alla Juventus: il tecnico lo manda via, colpo da 30 milioni

Dal Napoli alla Juventus, il tecnico ha chiesto di cederlo alla fine della stagione. E tra le pretendenti ci sono anche i bianconeri. Colpo da 30 milioni di euro

In Italia ha dimostrato di essere un giocatore importante, in alcune situazioni anche decisivo. Ma la sua avventura in Francia, al Psg, non è da ricordare almeno fino al momento. Ha giocato poco lo scorso anno, lo ha fatto un poco di più questo ma sempre su livelli non ottimali, tant’è che adesso si parla di un addio alla fine della stagione.

E la Juve, secondo le informazioni che sono state riportate da Todofichajes.net ci sta provando. O almeno, ci potrebbe provare. Perché il pallino è sempre rimasto dentro i bianconeri e inoltre adesso c’è pure Giuntoli in società che lo aveva portato in Campania. Insomma, avrete capito che parliamo dello spagnolo Fabian Ruiz, centrocampista dei parigini che lo stesso club francese potrebbe mettere sul mercato alla fine dell’anno accettando un’offerta di 30milioni di euro.

Dal Napoli alla Juventus, ecco Fabian Ruiz

La Juve lo aveva sicuramente cercato prima che lo stesso decidesse poi di intraprendere l’avventura francese. Ma in Ligue 1 le cose non sono andate probabilmente come lui si aspettava tant’è che, come detto, si parla di un addio tra pochi mesi. E Giuntoli un pensiero ce lo potrebbe fare davvero, anche se ci sarebbe da battere la concorrenza di un’altra squadra, questa volta di Liga, che lo starebbe tenendo sotto controllo.

Su Ruiz infatti ci sarebbero anche le intenzioni dell’Atletico Madrid di Simeone. E non solo, qualche altro club da qui alla fine della stagione potrebbe pensarci. Vedremo quello che succederà ma a questo prezzo, soprattutto per quello che lo stesso giocatore ha fatto vedere in Italia, sarebbe un affare. E Giuntoli li fiuta spesso questo tipo di operazioni.