Il Frosinone bussa ancora in casa Juve: altri due nomi nel mirino

Il Frosinone bussa ancora in casa Juve. Il feeling tra la società canarina e la Juventus, iniziato la scorsa estate potrebbe proseguire nella prossima.

Il pranzo della domenica prevede come ‘portata principale’ la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Frosinone. Bianconeri e canarini si ritroveranno poche settimane dopo la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Le due formazioni non arrivano allo scontro diretto nelle migliori condizioni. La Juventus si è decisamente allontanata dalla vetta mentre i ciociari si sono avvicinati troppo alla zona retrocessione.

Per entrambe sarà una gara che avrà punti ‘pesanti’ in palio. Per la Juventus, inoltre, sarà l’occasione per ammirare nuovamente i suoi tre giovani presenti nella formazione guidata da Eusebio Di Francesco.

Matias Soulé, Enzo Barrenechea e Kaio Jorge sono approdati in Ciociaria la scorsa estate grazie all’occhio lungo dell’esperto, e competente, direttore sportivo canarino, Guido Angelozzi.

Un’intesa di mercato che ha molto rafforzato i rapporti tra le due società. Un rapporto, ed un’intesa basata sui reciproci interessi, che potrebbe sfociare la prossima estate in ulteriori accordi di mercato.

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco è impegnato ad uscire dalla zona calda della classifica. La partita contro una Juventus obbligata a vincere è una delle peggiori possibili in questo momento.

Nonostante ciò il direttore sportivo dei gialloblù, Guido Angelozzi, ha iniziato a disegnare il Frosinone della prossima stagione. Ovviamente in Serie A. Nel futuro Frosinone vi potrebbe essere ancora tanta Juventus.

E’ l’esperto di mercato, Nicolò Schira, ad informarci a riguardo con un post sul suo profilo X: “Il Frosinone sta monitorando Facundo Gonzalez e Joseph Nonge per la prossima stagione. Il Frosinone proverà ad averli dalla Juventus in prestito“.

Facundo Gonzalez, difensore uruguaiano, classe 2003, di proprietà della Juventus, gioca in Serie B nella Sampdoria guidata dall’ex Juve, Andrea Pirlo, mentre Joseph Nonge, centrocampista belga, classe 2005, gioca nella Next Gen bianconera.

Ecco quindi che il Frosinone della prossima stagione potrebbe tingersi nuovamente di bianconero. Tra Giuntoli ed Angelozzi basterà una stretta di mano sperando, però, che finisca diversamente dalla vicenda Dean Huijsen.